Engelse oud-international ’Nobby’ Stiles (78) overleden

Hij stierf in het bijzijn van familie na een langdurig ziekbed. Stiles behaalde met de Engelse ploeg de wereldtitel in 1966. Twee jaar later veroverde de middenvelder met Manchester United de Europa Cup voor landskampioenen.

Stiles had Norbert Peter als voornamen, maar ging in de voetballerij als ’Nobby’ door het leven.

Hij werd wereldberoemd doordat hij na de gewonnen WK-finale tegen West-Duitsland (4-2) danste op het veld van Wembley met in zijn ene hand de wereldbeker en in zijn andere hand zijn kunstgebit.