Ploegleider Froome: ’Geluk dat slagader niet geraakt is’

Hij vervolgt: „Dat kunnen we zeker wel stellen, laten we hopen dat hij komende winter weer kan opbouwen en koersen”, zegt de Nederlander, die over de lange termijn wat positiever is.

Servais Knaven Ⓒ ANP

Wel vindt Knaven dat Froome wellicht nog geluk heeft gehad. „Hij heeft gelukkig weinig bloed verloren, de aders werden niet geraakt. Hij heeft nog geluk gehad dat de slagader niet geraakt is.”

„Het gaat om breuken die allemaal kunnen genezen en hopelijk komt dat allemaal weer goed. Chris is natuurlijk een topatleet met een enorm doorzettingsvermogen dat hem zal helpen om te herstellen. Ik weet niet hoelang het herstel zal duren, maar het vraagt tijd.”

