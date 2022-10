Max Verstappen: ’Die criticasters zijn zo zuur, die kunnen het nooit loslaten’

In 2021 was er veel te doen om de ontknoping in Abu Dhabi en de beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi, die vervolgens op non-actief werd gesteld. Nu is er ook weer gedoe over het budgetplafond, dat in dat jaar door Red Bull is overschreden. Het komt het team naar verwachting op een boete te staan en minder tijd om de auto te ontwikkelen.

„Ik ben er niet bij betrokken, maar het is wel een beetje frustrerend. Wij vinden dat we niets verkeerds hebben gedaan. Er bleken sommige zaken onder het budgetplafond te vallen, die wij niet hadden verwacht. Maar uiteindelijk is het niet aan mij”, aldus Verstappen, die zich niets aantrekt van zijn criticasters. „Die zijn sowieso al zuur. Het maakt niet meer uit wat je dan zegt of doet. Ik kan het loslaten en zij waarschijnlijk niet. Dat zullen ze nooit kunnen en is een probleem voor hen.”

Verstappen vierde de constructeurstitel met zijn team zondagavond in hartje Austin en kan komende zondag in Mexico zijn veertiende zege van het seizoen boeken. Dat zou een absoluut record zijn. Teamgenoot Sergio Pérez hoeft voor eigen publiek dus niet op cadeautjes te rekenen van de Limburger.

„Als hij maar voor Leclerc finisht. Dat is zijn belangrijkste doel”, zegt Verstappen, doelend op de strijd om de tweede plaats in de WK-stand. Vorige week stelde hij dat overigens ook al. Aan scenario’s dat hij Pérez in de laatste ronde ineens voor zou laten denkt hij helemaal niet. „Ik ben hier om te winnen en wil dit jaar elke wedstrijd nog winnen, want we hebben een geweldige auto.”