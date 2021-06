Oranje Leeuwinnen slachten Noorwegen in oefenduel

Waar de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman vorige week tegen Italië uiterst pover voor de dag kwam en zonder ook maar een kans te creëren met 1-0 verloor, was het spel in De Grolsch Veste een lust voor het oog.

Onder leiding van Vivianne Miedema swingde Oranje als vanouds. De spits, die net als Lieke Martens rust kreeg tegen Italië, maakte haar 72e en 73e doelpunt in 95 interlands. Haar tweede, de 5-0, was een kopie van de treffer die ze vier jaar geleden maakte in de gewonnen EK-finale tegen Denemarken, op exacte dezelfde plek.

De overige doelpunten werden gemaakt door Sherida Spitse, Jill Roord, Dominique Janssen, invaller Shanice van de Sanden en Danielle van de Donk. Bij Van de Sanden kwamen de nodige emoties los na haar treffer. De buitenspeler verloor eerder dit jaar haar vader.

Wiegman kondigde maandag aan dat ze tegen Noorwegen grotendeels met de beoogde basisopstelling voor Tokio ging starten. De meest opvallende naam bij de eerste elf was rechtsback Sisca Folkertsma, zij kreeg net als tegen Italië de voorkeur boven Lynn Wilms, die de afgelopen periode zeker was van een basisplaats.

De interland tegen Noorwegen was voor de Leeuwinnen de laatste kans om zich te bewijzen. Woensdag maakt Wiegman haar definitieve selectie voor de Olympische Spelen bekend. De bondscoach mag 18 spelers selecteren, plus vier reserves, die alleen bij blessures mogen spelen. Bij het IOC ligt nog een verzoek om een selectie van 22 volwaardige voetbalsters mee te mogen nemen naar Tokio, dit in verband met corona en de overvolle speelkalender.

Op weg naar de Spelen oefent Oranje op 3 juli nog tegen Zuid-Afrika, een passende tegenstander met het oog op de olympische poulefase, die door Nederland op 21 juli wordt geopend tegen een eveneens Afrikaanse ploeg: Zambia. China en Brazilië zijn de overige tegenstanders. In Japan volgt voor het openingsduel nog een oefenwedstrijd achter gesloten deuren.