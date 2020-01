Voormalig Feyenoord-speler Kalou (34) verbolgen over Klinsmann

De oud-speler van Excelsior, Feyenoord, Chelsea en Lille voelt zich in Berlijn niet meer op zijn gemak. De 34-jarige Ivoriaan mocht niet mee op trainingskamp naar de Verenigde Staten en is ook niet meer welkom op de groepstraining onder leiding van coach Jürgen Klinsmann.

„Dit heb ik in mijn lange loopbaan nog nooit meegemaakt, zelfs niet bij het grote Chelsea”, verzucht Kalou, die momenteel individueel zijn conditie op peil moet houden. „Ik vraag echt niet om een speciale behandeling, maar ik verdien wel respect. Ik ben ten slotte niet pas een paar dagen of maanden actief in Berlijn. In de zes jaar bij Hertha heb ik altijd mijn doelpunten gemaakt. Maar ik voel bij deze club helemaal geen waardering meer.”

Als een transfer deze week uitblijft, wil Kalou zich niettemin positief blijven opstellen. „Ik ben fit en speelklaar. Als Hertha me nodig heeft, zal ik gewoon mijn werk doen.”