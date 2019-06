Nederland ontsnapt op WK na verlies van Van Gerwen

De confrontatie met Canada, dat in de achtste finales verrassend won van Australië, zou normaal gesproken geen problemen mogen opleveren. Maar het liep anders. Van Gerwen verloor namelijk de eerste enkelpartij verrassend van Dawson Murschell. De nummer één van de wereld kon de ’dubbels’ niet vinden. Hij kreeg liefst 22 kansen, maar verzilverde er slechts twee. Daardoor verloor hij met 2-4. Zijn gemiddelde van 84,82 was, mede vanwege het missen van de dubbels, ondermaats.

Wattimena wint

Tot opluchting van Van Gerwen trok Wattimena in de tweede partij tegen Jim Long de stand gelijk. Al was ook die wedstrijd niet hoogstaand. Wattimena won met 4-2 in legs, maar zijn gemiddelde van 86,37 was eveneens niet indrukwekkend. In de koppelpartij kwam het Oranje-duo wel goed voor de dag en legde Canada met 4-1 alsnog over de knie. De gemiddelde score van 95,58 was prima.

Jermaine Wattimena Ⓒ PDC

Van Gerwen en Wattimena rekenden in de twee voorgaande rondes eenvoudig af met Spanje en Polen. Het Spaanse koppel Cristo Reyes en Toni Alcinas werd in de eerste schifting met 5-0 in legs afgeslacht door het Nederlandse koppel. Vanaf de tweede ronde stonden ook de enkelpartijen op het programma en kwam het tegen Polen niets eens tot een koppelwedstrijd. Van Gerwen won van Krzystof Ratajski en Wattimena verschalkte Tytus Kanik.

Nederland is in Hamburg titelverdediger. De laatste twee edities werden door Van Gerwen en Van Barneveld gewonnen. ’Barney’ is er echter niet meer bij, omdat hij op de wereldranglijst is gepasseerd door Wattimena. De PDC nodigt in principe altijd de twee beste darters van elk land uit. Zo ook in dit geval.

Uitslagen kwartfinales

Nieuw-Zeeland - Japan 0-2

Schotland - België 2-0

Ierland- Oostenrijk 2-1

Canada - Nederland 1-2

