Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Viaplay haalt ook rechten Engelse Premier League voetbal binnen

08.14 uur: De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, is vanaf 2022 te zien via streamingplatform Viaplay. Eerder verzekerde de Nordic Entertainment Group, oftewel de NENT Group, zich al van de uitzendrechten van de Formule 1, het darts en de Duitse Bundesliga.

In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt het streamingplatform in Nederland gelanceerd.

De Premier League wordt momenteel uitgezonden door Ziggo Sport.

Basketballers Phoenix Suns aan de leiding in NBA Finals

07.32 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben de eerste wedstrijd van de NBA Finals gewonnen. De Suns waren in de Phoenix Suns Arena met 118-105 te sterk voor Milwaukee Bucks.

De 36-jarige Chris Paul was de man van de avond. De veteraan, debutant in de NBA Finals, nam 32 punten voor zijn rekening en was goed voor 9 assists. Devin Booker en Deandre Ayton noteerden respectievelijk 27 en 22 punten.

De Bucks konden beschikken over hun sterspeler Giannis Antetokounmpo, hij kwam tot 20 punten. De 26-jarige Griek liep vorige week in het vierde duel met Atlanta Hawks een knieblessure op. Zonder hun grootste ster wisten de Bucks de best-of-sevenserie, met als inzet de titel in de Eastern Conference, met 4-2 te winnen.

Het tweede duel van de NBA Finals wordt ook in Phoenix gespeeld. De club die als eerst vier duels wint, is kampioen van de NBA.