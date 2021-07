Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nagelsmann verdedigt Sané en laat Neuer aanvoerder bij Bayern

14.27 uur: Julian Nagelsmann houdt na de teleurstellende optredens van Leroy Sané op het EK vertrouwen in zijn nieuwe collega, zo zei de trainer van Bayern München woensdag bij zijn presentatie. De 33-jarige Nagelsmann maakte bekend dat zijn twee jaar oudere doelman Manuel Neuer ook komend seizoen de aanvoerder is.

Sané wist zich tijdens het EK niet te onderscheiden bij de ’Mannschaft’ en kreeg veel kritiek te verduren. De Duitsers werden al in de achtste finales uitgeschakeld en Sané haalde geen moment het niveau waarmee hij tijdens zijn periode bij Manchester City de interesse van Bayern had gewekt.

„Natuurlijk hoor ik de discussie. We zouden er goed aan doen hem in de media met rust te laten. Sané heeft uitstekende kwaliteiten, ongelooflijke snelheid en is een van de beste spelers in een-op-eensituaties”, zei Nagelsmann. „Hij kan goed afronden en combineren. Het gaat erom dat hij zijn kwaliteiten naar het veld kan vertalen en dat hij efficiënter wordt. Ik ben er zeker van dat we een sterkere Sané te zien gaan krijgen.”

Dertiger Nagelsmann maakt zich over zijn leeftijd geen zorgen. „Het is altijd een kwestie van hoe je met de spelers praat. Het gaat erom dat je jezelf in hun schoenen plaatst. Ik ben nog jong, maar daar komen we wel uit”, aldus de trainer, die geen jongere captain gaat aanwijzen.

Het hoofdtrainerschap van Bayern München is voor Nagelsmann „altijd een droom geweest.” „Ik heb erover gesproken met mijn familie, maar het gesprek met mijn vrouw was heel erg kort”, aldus Nagelsmann. „Het gesprek met Oliver Mintzlaff, de directeur van Leipzig, duurde toen wat langer. Uiteindelijk ging het snel, maar ik heb wel de juiste beslissing genomen.”

De komst van Nagelsmann werd eind april al wereldkundig gemaakt. Hij tekende toen een contract voor vijf seizoenen bij de regerend kampioen van Duitsland.

Aantal amateurvoetbalteams blijft ondanks corona vrijwel gelijk

10.51 uur: Het aantal teams dat zich bij voetbalbond KNVB heeft ingeschreven voor het seizoen 2021-2022 is ondanks de coronacrisis vrijwel gelijk aan vorig seizoen. De KNVB kreeg in het amateurvoetbal 62.388 inschrijvingen binnen van teams voor de veld- en zaalcompetities. Vorig jaar waren dat er 63.098.

In het seizoen 2020-2021 konden amateurs amper voetballen vanwege de coronamaatregelen. De vrees bestond daarom dat heel wat voetballers zouden stoppen, maar op basis van de teaminschrijvingen denkt de KNVB dat het wel meevalt.

„De vrijwilligers hebben een geweldige job geleverd door al die maanden het verenigingsleven toch zo goed mogelijk draaiende te houden”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. „Nu de overheid het sein voor een normaal seizoen op groen heeft gezet, zien we in deze inschrijvingscijfers vooral terug dat men het amateurvoetbal heeft gemist. Er is zelfs een kans dat corona helemaal geen leden heeft gekost. De loyaliteit aan de club en het (vrienden-)team blijkt groot, evenals de aantrekkingskracht om gezamenlijk in competitieverband wedstrijden te voetballen.”

Viaplay haalt ook rechten Engelse Premier League voetbal binnen

08.14 uur: De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, is vanaf 2022 te zien via streamingplatform Viaplay. Eerder verzekerde de Nordic Entertainment Group, oftewel de NENT Group, zich al van de uitzendrechten van de Formule 1, het darts en de Duitse Bundesliga.

In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt het streamingplatform in Nederland gelanceerd.

De Premier League wordt momenteel uitgezonden door Ziggo Sport.

Basketballers Phoenix Suns aan de leiding in NBA Finals

07.32 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben de eerste wedstrijd van de NBA Finals gewonnen. De Suns waren in de Phoenix Suns Arena met 118-105 te sterk voor Milwaukee Bucks.

De 36-jarige Chris Paul was de man van de avond. De veteraan, debutant in de NBA Finals, nam 32 punten voor zijn rekening en was goed voor 9 assists. Devin Booker en Deandre Ayton noteerden respectievelijk 27 en 22 punten.

De Bucks konden beschikken over hun sterspeler Giannis Antetokounmpo, hij kwam tot 20 punten. De 26-jarige Griek liep vorige week in het vierde duel met Atlanta Hawks een knieblessure op. Zonder hun grootste ster wisten de Bucks de best-of-sevenserie, met als inzet de titel in de Eastern Conference, met 4-2 te winnen.

Het tweede duel van de NBA Finals wordt ook in Phoenix gespeeld. De club die als eerst vier duels wint, is kampioen van de NBA.