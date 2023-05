Pochettino moet Chelsea uit dal trekken na dramaseizoen

De manager zat het voorbije seizoen zonder werk nadat hij in juli ontslagen werd bij Paris Saint-Germain. Voordat hij bij die club aan de slag ging was Pochettino al trainer van RCD Espanyol, Southampton en Tottenham Hotspur.

„Mauricio's ervaring, leiderschapskwaliteiten en karakter zullen Chelsea goed van pas komen”, zo klinkt het vanuit de directie op de website van de club. „Hij is een winnende coach, die op het hoogste niveau heeft gewerkt in meerdere competities. Zijn werkethos, tactische benadering en inzet voor ontwikkeling maakten hem tot de meest geschikte kandidaat.”

Chelsea heeft een loodzwaar seizoen achter de rug. Een jaar geleden werd de club overgenomen door de Amerikaanse zakenman Todd Boehly, maar ondanks diens forse investeringen liep het voor geen meter bij The Blues. In de Champions League werd nog wel de kwartfinale bereikt, maar in de Premier League eindigde de club - die dit seizoen twee trainers ontsloeg - als twaalfde. Dat was de slechtste eindnotering sinds 1994.