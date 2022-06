’Dan moet je daar je petje voor afnemen en hem feliciteren’ Michael van Gerwen bijt zich stuk op ’Bully Boy’ in finale in Big Apple

Michael van Gerwen zwaait naar de Amerikaanse dartsfans. Ⓒ Ed Mulholland/PDC

Michael van Gerwen heeft in New York de finale van de US Masters verloren. De 33-jarige Brabander moest het in het Hulu-theater van Madison Square Garden met 8-4 afleggen tegen de Engelsman Michael Smith. De US Masters was het eerste toernooi dit seizoen uit de zogeheten World Series of Darts. Het evenement werd voor het eerst afgewerkt in Madison Square Garden, de grote evenementenhal in New York.