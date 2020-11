Ajax boekt kleine Champions League-zege op Midtjylland

En daarmee neemt de formatie van Erik ten Hag na drie speelronden de tweede plaats in Groep D in, en die geeft na de winterstop recht op een vervolg in de Champions League. Concurrent Atalanta verloor in eigen huis namelijk dik van Liverpool (0-5), waardoor Ajax de tweede plaats nu op doelsaldo in handen heeft.

’Laatkomers’ in de basis

De Amsterdammers hadden door alle positieve en negatieve coronatesten een uiterst bizarre voorbereiding, maar toen het eenmaal dinsdagavond 21.00 uur was, waren bijna alle vertrouwde gezichten van de partij. Doelman André Onana, aanvoerder Dusan Tadic en Ryan Gravenberch startten ’gewoon’ in de basis, terwijl de in allerlijl ingevlogen Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg op de reservebank zaten.

Zij zagen hoe Antony Ajax al binnen een minuut aan de leiding bracht. Tadic controleerde een harde pass van Quincy Promes knap en legde breed op Antony. De Braziliaan kapte zich vrij en schoot de 0-1 in de lange hoek. Binnen het kwartier stonden de bezoekers zelfs al op 0-2, nadat doelman Mikkel Andersen een terugspeelbal had opgepakt. Tadic wist met dat buitenkansje wel raak en schoot knap de 0-2 binnen uit de indirecte vrije trap.

Geen vervolg aan goede start

Maar de uitstekende start leek Ajax in het vervolg van de eerste helft eerder in de weg te zitten dan te helpen. Voormalig SC Heerenveen-speler Anders Dreyer maakte vijf minuten na de goal van Tadic al de 1-2 en was daarna ook twee keer dicht bij de 2-2. De ene keer redde Onana, de andere keer schoot de Deen in vrijstaande positie over. Ook een kopbal van Erik Sviatchenko en een pegel van Awer Mabil (redding Onana) leverden de thuisclub geen goal op.

Na rust kwam Midtjylland niet meer zo gevaarlijk voor de dag als in het tweede deel van de eerste helft, maar kwam Ajax ook niet meer tot veel kansen. Antony leek de 1-3 nog aan te tekenen, maar na interventie van de videoscheidsrechter werd de goal afgekeurd wegens buitenspel.

Het bleef daardoor bij 1-2 en daarmee kwam een eind aan ’de eerste helft’ van de groepsfase van de Champions League voor Ajax. Over drie weken, op 25 november, vervolgende Amsterdammers het toernooi met de thuiswedstrijd tegen Midtjylland.

