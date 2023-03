Irene Schouten prolongeert op WK afstanden wereldtitel 5000 meter

Het wilde voor Schouten na een moeizaam seizoen eerder nog niet lukken om wereldkampioen te worden. Ze werd door Wiklund geklopt op de 3000 meter en moest op de massastart genoegen nemen met het brons. Op de ploegachtervolging werd Schouten met teamgenoten Marijke Groenewoud en Joy Beune gediskwalificeerd.

Schouten kwam in de slotrit uit tegen Wiklund die eerder op de middag nog zilver had gegrepen op de 1500 meter. De 30-jarige Noord-Hollandse ging in het begin gelijk op met de Noorse, maar reed in de laatste vijf ronden bij haar weg. Met een tijd die beter was dan die van haar gouden olympische race uit Beijing kwam ze over de finish en kon eindelijk weer glimlachen. Bij coach Jillert Anema riep de zege na alle tegenslagen zelfs tranen op.

Mentaal lastige tijd

De drievoudig olympisch kampioene gaf bij de NK afstanden in februari toe dat ze mentaal een lastige tijd had doorgemaakt dit seizoen. Ze was al niet gestart op de NK en EK allround en sloeg de laatste twee wereldbekerwedstrijden in Polen over om zich voor te bereiden op deze WK. In aanloop naar het toernooi in Thialf zei Schouten al dat het weer beter ging, maar een titel kwam er nog niet. Bij haar laatste kans was het alsnog raak en met een indrukwekkende tijd.

Sanne in 't Hof kon in haar rit Sablikova, de tienvoudig wereldkampioene op deze afstand, niet bijhouden. De Tsjechische kwam tot 6.47,78. Van 't Hof kwam binnen in 6.54,77 en werd vijfde.