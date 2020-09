’Schaakspel tussen FC Barcelona en Messi duurt voort’

Vader en zaakwaarnemer Jorge Messi sprak woensdag twee uur lang met president Josep Bartomeu, maar beide partijen kamen niet nader tot elkaar. Messi wil nog steeds weg en de club wil niet meewerken.

Hoewel beide partijen elkaars bloed inmiddels waarschijnlijk wel kunnen drinken, werd volgens Marca niet met slaande deuren afscheid genomen. De gesprekken krijgen de komende dagen gewoon een vervolg. Witte rook wordt echter niet snel verwacht.

Josep Bartomeu en Lionel Messi in gelukkigere tijden. Ⓒ HH/ANP

De Argentijnse vedette hoeft op geen enkele medewerking te rekenen wat betreft een transfer. Bartomeu wil pertinent niet de geschiedenis boeken ingaan als ’de voorzitter die Messi verkocht’.

De preses blijft van mening dat de vertrekclausule van Messi op 10 juni is verlopen en dat Messi zich gewoon dient te melden op het trainingsveld. De nieuwe trainer Ronald Koeman is al enkele dagen in de weer met zijn selectie, maar van de linkspoot ontbrak telkens ieder spoor.

Bekijk ook: Ronald Koeman zet bij Barcelona zinnen op Georginio Wijnaldum

Ronald Koeman is Lionel Messi nog niet tegengekomen op het trainingsveld. Ⓒ EPA

Het kamp Messi is van mening dat de voetballer gratis kan vertrekken. Omdat het seizoen vanwege corona langer duurde, zou de uiterste datum waarop de vertrekclausule kon worden geactiveerd naar achteren zijn verschoven.

Hoewel een gang naar de rechter lijkt uitgesloten, kan de soap volgens Marca wel escaleren. De krant stelt dat het twee kanten op kan gaan. Of Messi spreekt publiekelijk zijn onvrede uit. Of Barcelona gaat hem beboeten, omdat hij weigert te trainen sinds hij acht dagen geleden via een fax zijn vertrekwens kenbaar maakte.

Bekijk ook: Vriend van Ronald Koeman wil met Lionel Messi aan de haal

Jorge Messi bij aankomst op het vliegveld van Barcelona. Ⓒ EPA

Manchester City en Paris Saint-Germain zouden Messi willen aantrekken, maar durven zich (nog) niet te mengen in de verhitte politieke strijd die momenteel woedt in Catalonië.

Jorge Messi is echter duidelijk en ziet geen toekomstperspectief meer voor zijn zoon bij FC Barcelona. Gevraagd naar de situatie, antwoordde hij woensdag bij aankomst op het vliegveld van Barcelona ’moeilijk, moeilijk’.