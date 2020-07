Udinese verpest kampioensfeest Juventus ondanks goal Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt zette de ’Oude Dame’ kort voor rust nog wel op voorsprong met zijn vierde doelpunt van het seizoen, maar het was niet genoeg voor de winst.

Ilija Nestorovski trok de stand aan het begin van de tweede helft weer gelijk. In de extra tijd ging Juventus zelfs onderuit door een doelpunt van Seko Fofana, die De Ligt door de benen speelde en daarna de 2-1 binnenschoot.

Juventus had in Udine moeten winnen om de negende titel op rij in de Serie A al drie wedstrijden voor het einde van het seizoen te grijpen. De voetbalclub uit Turijn staat 6 punten voor op Atalanta en 7 op Internazionale. Atalanta komt vrijdag weer in actie, Inter zaterdag. Juventus ontvangt zondag Sampdoria.

De ploeg van trainer Maurizio Sarri worstelt zich naar het einde van het seizoen. Juventus wist slechts één van de laatste vijf duels te winnen. Omdat ook de concurrenten allesbehalve feilloos zijn, heeft ’Juve’ het kampioenschap nog altijd voor het grijpen.

Met De Ligt bij Juventus en Bram Nuytinck, Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar bij Udinese stonden er vier Nederlanders op het veld. Ook de in Haarlem geboren Nigeriaanse international William Troost-Ekong deed mee bij de thuisclub.

Enkele minuten voor rust opende De Ligt de score. De 20-jarige verdediger reageerde heel attent toen een verdediger van Udinese de bal wegkopte. De Ligt pikte de bal op en schoot de bal vanaf zo’n 20 meter in de hoek. In de tweede helft profiteerde Udinese van de ruimtes die Juventus bood. Nestorovski kopte de gelijkmaker binnen en De Ligt kon in de blessuretijd niet voorkomen dat Fofana de thuisclub de winst bezorgde.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A.