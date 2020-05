Angela Merkel Ⓒ AFP

BERLIJN - Al wekenlang werd met smart op groen licht van Frau Merkel gewacht. En sinds woensdagmiddag is eindelijk de kogel door de kerk: de bal gaat weer rollen in de Bundesliga. Mogelijk medio mei na een quarantaine-trainingskamp van één of twee weken, maar toch: Een droom voor miljoenen fans, midden in de coronacrisis.