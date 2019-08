Slotoffensief helpt AZ alsnog aan gelijkspel

Die belangrijke late treffer opent perspectieven voor de return van volgende week in de return, die gespeeld wordt in het Brusselse Koning Boudewijn Stadion. Het belang van die wedstrijd is gigantisch voor AZ. Het zou een enorme sportieve tegenvaller zijn, als AZ opnieuw niet zou weten door te dringen tot de groepsfase.

De Alkmaarders, die jarenlang vaste klant waren in de Europa League, speelden in het seizoen 2016/2017 voor het laatst in het hoofdtoernooi, waarin toen de eerste knock-outronde het eindstation was. Na het mislopen van Europees voetbal voor het seizoen 2017/2018 en de premature uitschakeling door het bescheiden FC Kairat vorig jaar dreigt AZ nu op de drempel van de groepsfase te struikelen.

Als dat gebeurt, zou dat ontzettend jammer zijn met het oog op de ontwikkeling van de vele grote talenten bij AZ, voor wie voetballen in Europa een geweldige leerschool is. Jonkies als Oussama Idrissi, Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners hebben veel baat bij de Europese lessen.

Eén zo’n les is dat in internationaal verband de kansen schaarser zijn dan in de Eredivisie en dat efficiëntie een absolute voorwaarde is om tot succes te komen. Boadu en Stengs werden in dat opzicht direct met hun neus op de feiten gedrukt, want de toptalenten misten aanvankelijk grote kansen tegen Royal Antwerp FC, wat gezien het wedstrijdverloop dure missers bleken te zijn.

Calvin Stengs zoekt een weg tussen Ritchie De Laet en Aurelio Butavan FC Antwerp door. Ⓒ BSR Agency

Door de rentree van de herstelde Ron Vlaar kon captain Teun Koopmeiners weer op het middenveld spelen. Afgelopen zondag tegen FC Groningen kreeg AZ pas echt grip op de wedstrijd, toen Koopmeiners daar ging spelen en ook tegen Royal Antwerp FC was hij belangrijk als aanjager.

Probleem is dat Koopmeiners eigenlijk in beide linies niet gemist kan worden. Het was de tegenvallend spelende centrumverdediger Pantelis Hatzidiakos, die in het eigen strafschopgebied een kopduel van Dieumerci Mbokani verloor, dat per se niet verloren mocht worden, waardoor Dylan Batubinsika de 0-1 kon maken. Zo kwam een einde aan de recordreeks van AZ en doelman Marco Bizot, die tot de Antwerpse goal dit seizoen nog geen tegentreffer had hoeven incasseren. Maar nog veel belangrijker was, dat door die goal het vooruitzicht op een rentree in de groepsfase ernstig werd vertroebeld.

Dylan Batubinsika geeft doelman Marco Bizot van AZ het nakijken. Ron Vlaar kijkt toe. Ⓒ Hollandse Hoogte

AZ bleef onvermoeibaar jagen op de meer dan verdiende gelijkmaker en nadat Royal Antwerp FC met een man minder was komen te staan door een tweede gele kaart voor Buta, toonde Slot lef door vol op de aanval te spelen. Met Bjørn Johnsen als extra spits en de aanvallende kwaliteiten van Albert Gudmundsson en Yukinari Sugawara gaf AZ vol gas. Die instelling werd beloond door de gelijkmaker van Boadu na goed voorbereidend werk van Idrissi. Er had in de slotfase nog meer ingezeten, maar het uiteindelijke 1-1 gelijkspel en het vertoonde spel bieden ook al perspectief voor de return in Brussel.