’De Roon moest achter Theo Janssen aanlopen’

De Roon maakte twee dagen voor zijn negentiende verjaardag zijn debuut in de Eredivisie, uit bij FC Twente in maart 2010. Hij was in de ogen van Van Eck toen al de aangewezen man om iemand als Theo Janssen te neutraliseren. „Als assistent bij hoofdtrainer Frans Adelaar heb ik er toen wel op aangedrongen dat hij moest spelen”, vertelt Van Eck. „Moesten we dat nou wel doen? Marten zou natuurlijk meer achter Theo Janssen aanlopen dan de bal hebben. Maar ik kende hem al uit de jeugd en dacht dat hij het zou kunnen.”

De Roon speelde de twee seizoenen erop nagenoeg alles in de Eerste Divisie. Dat hij nu met Atalanta de Champions League in gaat en basisspeler in Oranje is, had ook Van Eck niet zien aankomen. „Hij was wel altijd dusdanig fanatiek en had zo’n wil om te slagen, dat ik dacht dat hij het in het betaald voetbal sowieso kon redden”, zegt Van Eck. „Dat hij later dan zo ver komt… Dit komt door zijn geweldige mentaliteit. Ik zie hem nog steeds hetzelfde doen: bikkelen, bal afpakken, passes geven. Ik hou daarvan en geniet ervan.”

Lees in De Telegraaf Extra een interview met Marten de Roon: