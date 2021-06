Tallon Griekspoor boekt fraaie eindzege

De nummer 1 van Nederland was op het graveltoernooi in Slowakije in de finale met 7-6 (6) 6-3 te sterk voor de Argentijn Sebastian Baez.

Voor de 24-jarige Griekspoor, de mondiale nummer 131, is het zijn tweede titel in het challengercircuit van het jaar. Begin mei was hij ook al de beste in Praag. In 2018 (Tampere) en 2019 (Banja Luka) was hij ook al eens de beste op een challenger, het niveau onder de ATP-toernooien.

Griekspoor, die sinds kort wordt begeleid door Raemon Sluiter, stijgt door zijn titel naar plek 121 op de wereldranglijst.

Marin Cilic

Marin Cilic heeft het grastoernooi van Stuttgart op zijn naam geschreven. De Kroaat versloeg in de finale de Canadees Félix Auger-Aliassime met 7-6 (2) 6-3.

In 2018 was de 32-jarige Cilic, die zijn totaal op negentien titels bracht, voor het laatst de beste op een ATP-toernooi. Drie jaar geleden versloeg hij op het grastoernooi van Queen's Nick Kyrgios in twee tiebreaks.

Voor Auger-Aliassime (20), die nog wacht op zijn eerste ATP-titel, was het al zijn achtste verloren finale.