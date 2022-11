Hekman en Verhaar de snelsten op vijfde marathonavond in Haarlem

De Reggeborgh-ploeg van Hekman nestelde zich twee rondes voor het einde aan kop van het peloton. Crispijn Ariëns en de broers Evert en Bart Hoolwerf trokken de sprint aan voor Hekman. De 34-jarige routinier maakte het vakkundig af. Sjoerd den Hertog eindigde als tweede, Luc ter Haar werd derde.

Bij de vrouwen troefde Verhaar in de eindsprint Maaike Verweij af. Verweij, die vorige week zegevierde in Den Haag, nam wel de leiding in het klassement over van de afwezige Irene Schouten. De drievoudig olympisch kampioene van Peking doet dit weekeinde in Heerenveen mee aan de wereldbeker langebaan. Schouten, die de eerste drie marathons op haar naam had geschreven, won vrijdag in Thialf de massastart. Verweij gaat nu aan kop in het marathonklassement met 107,1 punten, Schouten staat tweede met 90,3 punten.