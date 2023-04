Kritiek op acterende Kane: ’Beschamend en gênant’

De Engelse topschutter aller tijden raakte na een duel met Demarai Gray in een akkefietje verwikkeld met Doucouré, die vond dat Kane iets te fysiek was geweest met hem en zijn teamgenoot. De Malinees zette daarbij zijn vingers in het gezicht van Kane, die vervolgens overdreven neerging.

De actie van Kane wekte flink wat wrevel op in Engeland. „Dit was beschamend”, stelde oud-prof Danny Murphy bij de BBC. „Wat Kane hier flikt… Waarom gaat hij zo overdreven tegen de grond? Hij naait een andere speler, wat een idioot. Gênant was dit, net of hij een slag in z’n gezicht kreeg. Als mijn kinderen dit deden, zou ik me excuseren in hun plaats.”

„Did Harry dive?”, kopt The Daily Mail, dat de reacties van analisten Gary Neville en Jamie Carragher erbij haalde. „Het gaat niet over de rode kaart, wel over de manier waarop Kane naar de grond gaat”, aldus die laatste. „Daarvoor gebeurde er echt te weinig. Ik zou me schamen als ik dat zou gedaan hebben, of mijn zoon. Ik zou hem adviseren om zoiets nooit nog te doen.”

Gelijkspel

Tien minuten na de rode kaart zette Kane Spurs op voorsprong vanaf de strafschopstip. Lang leek dit genoeg voor de zege, maar na een rode kaart voor Kane’s ploeggenoot Lucas Moura kwam Everton terug tot 1-1. Michael Keane haalde in de slotfase heerlijk uit. Desondanks klom Tottenham over Manchester United heen, al hebben de Londenaren wel twee duels meer gespeeld. Everton verliet door de late treffer de degradatiezone en staat nu vijftiende.