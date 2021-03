Liverpool-legende Ian St. John (82) overleden

Hij zal in Liverpool voor altijd herinnerd worden aan zijn winnende treffer in de FA Cup-finale van 1965. Het was voor het eerst dat The Reds de nationale beker wonnen toen. St. John was in 1961 overgekomen van Motherwell, voor ’een recordbedrag’ van 37.500 pond.

De aanvaller speelde vooral in de jaren 60 een hoofdrol in de wederopstanding in het Britse voetbal, met twee landstitels en dus de bekerwinst. In 425 optredens voor Liverpool kwam St. Jong tot 118 goals.

Uiteraard betreurt de club het overlijden van de spits. „We zijn diep bedroefd door het overlijden van een echte Anfield-legende, Ian St John. Onze gedachten gaan uit naar Ian’s familie en vrienden in deze treurige en moeilijke tijd.”