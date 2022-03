’EK 2028 wordt in vijf landen gespeeld’

The Times meldt dinsdag dat er voor de deadline van woensdag geen tweede bid zal worden ingediend. De UEFA wijst het EK officieel op 7 april toe. Daarna hebben de regeringen tot het eind van dit kalenderjaar de kans om garanties af te geven dat het in staat is om de organisatie van het evenement op zich te nemen.

Engeland organiseerde in 1996 al eens het EK, de eerste editie met zestien landen. Over twee jaar wordt het EK in Duitsland afgewerkt.