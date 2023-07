Metaalmoeheid van ’Stalen Steef’ en de badmuts van Daniëlle van de Donk

Het was een nogal koddig gezicht na afloop van de reprise van de WK-finale. Want zo vaak wordt Van de Donk niet gesignaleerd met een badmuts. Het is een primeur, lacht Donky: ,,Ik heb echt nog nooit een badmuts gedragen. Dit is echt de allereerste keer.”

De kleur, zwart, mocht ze niet uitzoeken, Van de Donk, die de duels niet schuwde tegen de spijkerharde en fysiek spelende Amerikanen, die een paar keer goed wegkwamen dat de Japanse scheidsrechter gele kaarten met een rood randje achteloos wegwuifde. Tot ongenoegen van Oranje-coach Andries Jonker en een paar van zijn speelsters.

Beuk

Typisch Van de Donk trouwens om geen enkel moment te klagen over de hardheid van de opponent, terwijl daar alle reden toe was. ,,Ik vond het allemaal wel meevallen, zegt één van de kleinste Leeuwinnen na afloop in de mixed-zone. In plaats daarvan begon de speelster van Olympique Lyon zelf uit te delen.

Bekijk ook: Oranje Leeuwinnen zijn terug aan de wereldtop na meeslepend gevecht met Team USA

Zo gaf ze Lindsey Horan een enorme beuk en joeg daarmee duizenden Amerikaanse fans en de complete bank tegen zich in het harnas. Een kaart leverde het Amerikaanse gejammer niet op. Wel scoorde uitgerekend Horan niet veel later uit een corner met een kopbal de 1-1.

Overlevingsstand

Oranje ging daarna in de overlevingsstand en Van de Donk bleef schoffelen. Na een kopduel met Rose Lavelle was de Nederlandse middenvelder nu zelf het slachtoffer. De ‘poffer’ van de Amerikaanse invalster leverde een hoofdwond op die aardig bloedde. Van de Donk werd opgelapt door middel van een zwarte badmuts. De lichte kwetsuur zal geen gevolgen hebben voor de nummer 10.

Stefanie van der Gragt in duel met sterspeelster Alex Morgan. Ⓒ Soccrates

Een ander luchtgevecht had wel grote gevolgen. Nadat Stefanie van der Gragt voor rust even groggy bleef liggen na niet al te zacht te zijn geraakt door een Amerikaans hoofd, werd ze in de rust uit voorzorg gewisseld.

‘Dok’ fluistert in oor

Jonker vertelde na afloop met het hand op zijn hart niet te weten wat er nu precies met zijn topverdedigster aan de hand was: ,,Ik heb haar in de rust niet meer gezien. De dokter is in de kleedkamer gekomen en fluisterde in mijn oor dat ik haar moest wisselen. Punt. Dat is dat de verantwoording van de dok en daar luister ik naar.

Bekijk ook: Oranje dicht bij achtste finale WK na remise tegen Amerika

,,Ik ga niet over haar beslissing heen en ik ga ook niet op zijn Nederlands met haar discussiëren. De dokter is een topdokter: als ze zegt ‘wisselen’ dan gaan we wisselen. Daarna heb ik de dokter niet meer gesproken en Steef is al naar het hotel.”

Gemis

Oranje reisde nog na de wedstrijd terug naar het basiskamp in Tauranga, waar het vrijdag weer op het goede oude cricketveld zal trainen. Dan zal ook duidelijk worden hoe serieus de metaalmoeheid van ‘Stalen Steef’ Van der Gragt is.

De aftocht van de ervaren ‘stopper’ deed de Oranje-defensie tegen de VS geen goed. Ze werd vervangen door Aniek Nouwen. Jonker, berustend: ,,Het was een gemis, ondanks de redelijke invalbeurt van Aniek.”