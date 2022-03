Jens Toornstra dolblij met terugkeer in Feyenoord-basis

Toornstra is er niet de man naar om wild om zich heen te slaan in de media en gaat er dan meestal op het trainingsveld nog eens twee keer zo hard tegenaan. Maar leuk vindt hij het in zulke periodes niet, zoals eerder onder de voorgangers van Arne Slot soms ook het geval was.

De man, die via Feyenoord in vorige jaren ook het Nederlands elftal haalde, zit vol energie nu om zich in de hel van Belgrado te laten zien. In het stadion van Partizan kan het stormen vanwege de uiterst fanatieke aanhang, maar voor Toornstra telt slechts de drang om de kwartfinales te halen in een Europees toernooi.

Zeven jaar

Het is zeven jaar geleden dat Feyenoord overwinterde in Europa en dat succesje maakte Toornstra toen ook mee. Hij geniet van Europese knock-outfases, ook omdat daarin geen kleine ploegen meer voorkomen. Elk duel is een stevig gevecht.

"Voor Partizan leven of dood of ze een duel winnen"

„Het heeft jammer genoeg erg lang geduurd, maar ik ben echt blij dat het ons gelukt is om met Feyenoord deze fase te halen”, zegt Toornstra in Belgrado voordat hij met zijn ploeg de laatste training afwerkt. Hij vindt Partizan een taaie en ervaren tegenstander. „Ze staan niet voor niks stijf bovenaan in de Servische competitie. FK Partizan is goed in de omschakeling, maar ook in defensief opzicht geven ze weinig weg. Ik verwacht een mooie wedstrijd in een mooie ambiance.”

Enorme drive

Hij hoopt de rol van Til met verve te vervullen. „Iedereen weet dat ik het liefst op deze positie speel. De laatste jaren ben ik ook op de meer verdedigende posities gezet en die ben ik meer gaan waarderen, maar ik denk dat mijn kwaliteiten beter passen bij een aanvallendere rol.”

Arne Slot heeft Partizan, dat hij al eerder bestreed met AZ, tot in detail geanalyseerd. „Dit Partizan kan niet alleen goed verdedigen. Het is voor deze ploeg ook nog eens bijna een kwestie van leven of dood of ze een duel winnen of niet. Die enorme drive tekent dit team”, aldus Slot. Vorige week verloor FK Partizan voor het eerst. „Het was interessant om die wedstrijd te analyseren. Het ging enorm tekeer op de tribunes. Maar we zagen ook een manier van spelen die wij nu wekelijks tegenkomen.”

„Partizan speelt graag op de counter en is daar goed in. We zijn voorbereid op een bomvol stadion vanavond. Wat we daar tegenover gaan stellen? In deze ploeg zit inmiddels een hoop ervaring, als het gaat om spelen in een vijandige omgeving. Ik verwacht daarom geen problemen.”