US Open: Elina Svitolina door, Aryna Sabalenka schakelt Elise Mertens uit

In de wedstrijd tegen Halep maakte Svitolina gebruik van het gebrek aan stabiliteit bij haar tegenstander. De Roemeense maakte te veel onnodige fouten om het de Oekraïense echt moeilijk te maken. „Ik ben heel blij met deze overwinning, het was een geweldige wedstrijd. Ik wist dat Simona een echte strijdster was”, zei Svitolina, die brons behaalde op de Olympische Spelen.

Svitolina haalde in 2019 de halve finales van de US Open. Ze neemt het in de kwartfinales op tegen de Duitse Angelique Kerber of de Canadese Leylah Fernandez, die verrassend de Japanse titelhoudster Naomi Osaka uitschakelde.

Belgische Mertens naar huis

Aryna Sabalenka heeft zich in New York geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 26-jarige speelster uit Belarus, nummer twee van de wereld, versloeg de Belgische Elise Mertens in twee sets: 6-4 6-1.

In de kwartfinales van het vrouwenenkelspel neemt Sabalenka het op tegen de winnares van het duel tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en de Spaanse Garbine Muguruza, twee winnaressen van Roland-Garros. Muguruza, nummer 10 van de wereld, won op het gravel van Parijs in 2016, Krejcikova, die een plaats boven de Spaanse staat, dit jaar.

De 23-jarige Sabalenka besloot dit jaar om minder te dubbelen en alles op het enkelspel te zetten. Op Wimbledon leverde haar dat al een halve finaleplaats op. Mertens, reikte de afgelopen twee jaar wel tot de kwartfinales op het hardcourt van Flushing Meadows.

