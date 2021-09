US Open: Elina Svitolina door in New York

Elina Svitolina. Ⓒ EPA

Tennisster Elina Svitolina heeft zich in New York geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 26-jarige Oekraïense versloeg de Roemeense Simona Halep in twee sets: 6-3 6-3. De nummer 5 van de wereld is in topvorm. Vorige week won ze het toernooi in Chicago.