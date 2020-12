’Prestatie ongelukkige George Russell komt Mercedes goed uit’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.

In de podcast gaat het uiteraard over het geblunder van Mercedes in de pitstraat afgelopen weekeinde tijdens de Grand Prix van Sakhir. Volgens Albers doet het team er alles aan om een tweede Silverstone te voorkomen, waardoor ze keer op keer kiezen voor een safety stop.

George Russell

George Russell was op weg naar de overwinning totdat hij onverwachts naar binnen werd gehaald en per ongeluk de banden van Valtteri Bottas onder zijn auto kreeg geschroefd. De vervanger van de met corona besmette Lewis Hamilton haalde de verloren tijd razendsnel in, totdat een lekke band alsnog een einde maakte aan zijn sprookje.

George Russell baalde na afloop als een stekker. Ⓒ BSR Agency

Volgens Albers is het Mercedes enorm kwalijk te nemen dat ze de 22-jarige Brit na die bewuste pitstop nog enige tijd achter Bottas lieten rijden, toen de safety car van de baan was. „Hierdoor heeft Russell drie ronden verloren. Waarom? Je gaat toch voor de overwinning?”

De Grand Prix van Sakhir was ook een drama voor Bottas. Hamilton beleefde ook geen fijn weekeinde, want hij mocht vanwege een positieve coronatest niet deelnemen aan de race. Albers: „Hamilton wil meer salaris, maar Mercedes heeft dit weekeinde gezien dat een jonge coureur als Russell het ook gewoon flikt.”

De bolide van Max Verstappen na de crash. Ⓒ BSR Agency

Max Verstappen

Max Verstappen was tijdens de tweede opeenvolgende race in Bahrein de dupe van een fout van Charles Leclerc, waardoor de race van de Nederlander abrupt in de muur eindigde. In de podcast analyseren Van Haren en Albers de wilde actie van de Ferrari-coureur. „Max liet opnieuw zien dat hij geduldig kan zijn, maar op een gegeven moment werd hij passagier in zijn eigen auto.”

Verder bespreken Albers en Van Haren de prestaties van Alexander Albon en zijn mogelijke opvolger bij Red Bull, én de nieuwe talenten in de Formule 1. Op wie moeten we letten volgend seizoen?