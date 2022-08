Gemengde estafetteploeg met beste tijd naar EK-finale wisselslag

Premium Sport

Kira Toussaint aast op revanche na debacle op vorige EK

Een dag voordat voor haar de EK beginnen met de 4x100 meter wisselslag kijkt Kira Toussaint eens goed om zich heen. Ze geniet zichtbaar in Italië en kan niet wachten tot ze mag laten zien wat ze waard is. „Het is hier echt mooi hé?”, zegt de 28-jarige rugslagspecialist. „De sfeer en ambiance zijn hi...