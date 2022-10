Charles van Commenée zet rechtszaak tegen atleet Tony van Diepen door

Donderdag concludeerde de sportbond dat ‘iedere fundamentele grondslag voor een dergelijke beschuldiging ontbreekt’. ,,Het is goed dat de Atletiekunie onderzoek heeft gedaan naar suggesties dat de hoofdcoach atleten aanspoorde tot het gebruik van schildklierhormoonmedicijn Thyrax”, schrijft Van Commenée nu. ,,Met de uitkomst van het onderzoek zijn het succesvolle topsportprogramma en de prestaties van de atleten boven verdenking komen te staan.”

Tegelijkertijd wil de 64-jarige voormalig hoofdcoach meer duidelijkheid over de verklaring van de bond dat geciteerde atleten onbedoeld zijn betrokken in een onjuiste weergave door de media. ,,Hiermee blijft onduidelijkheid bestaan of ik in een gesprek in februari 2019 met Tony van Diepen en Thijmen Kupers positief gesproken zou hebben over het gebruik van Thyrax. Duidelijkheid daaromtrent is van belang, omdat mijn integriteit als coach in het geding is en daarmee ook de successen van de topatleten die ik in het verleden in binnen- en buitenland heb begeleid. Ik reken erop via de rechter die onduidelijkheid weg te nemen.”

Hij besluit zijn verklaring met een vraag. ,,Een intrigerende vraag is hoe überhaupt dit verhaal op deze wijze tot stand heeft kunnen komen.”