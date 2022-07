Gimenez onderweg naar Nederland voor ondertekening contract bij Feyenoord

Dat Gimenez de overstap zou maken was al even bekend, want Feyenoord bereikte al enkele dagen geleden een akkoord met Cruz Azul, de Mexicaanse club van de spits. Tijdens zijn laatste wedstrijd voor Los Celestes, waarin hij tweemaal scoorde, maakte hij met een handgebaar al duidelijk dat Feyenoord zijn volgende bestemming zou worden. Op woensdag nam hij net voor zijn vertrek helemaal alle twijfels weg door live voor de televisiecamera's van ESPN Mexico zijn vertrek te bevestigen en te vertellen dat hij de komende jaren in het rood-witte shirt van Feyenoord te bewonderen zal zijn.

De Mexicaanse spits zal waarschijnlijk niet direct inzetbaar zijn bij de start van de competitie, omdat Gimenez eerst een werkvergunning moet krijgen. Daar is doorgaans wel een periode van enkele weken mee gemoeid.

Bekijk ook: Feyenoord wint van NAC bij debuut Szymanski