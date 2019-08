Judoka Van ’t End naar finale WK

Noël van ’t End in het blauw slaat toe. Ⓒ REUTERS

Noël van ’t End heeft bij de WK judo in Tokio de finale bereikt. Hij verraste in de halve eindstrijd van de klasse tot 90 kilogram Nemanja Majdov, de wereldkampioen van 2017. Met een sierlijke worp gooide hij de Serviër in de golden score op zijn rug.