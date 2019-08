Judoka Van ’t End pakt WK-goud

Van ‘t End trad daarmee in de voetsporen van landgenoten Anton Geesink, Wim Ruska, Guillaume Elmont, Dennis van der Geest en Ruben Houkes, die zich (eveneens) eerder tot wereldkampioen judo kroonden.

Het was sowieso een speciale dag voor Van ’t End, de nummer tien van de wereldranglijst. ,,Het voelt alsof hij hier is”, zei de judoka uit Houten, doelend op Geesink, die in dezelfde hal, de befaamde Budokan, tijdens de Spelen van 1964 in het hol van de leeuw olympisch goud veroverde tegen thuisfavoriet Akio Kaminaga.

De laatste keer dat een Nederlander goud pakte op een WK-judio was in 2009. Destijds was het Marhinde Verkerk, die zich tot ’s werelds beste liet kronen.

Van ’t End verraste donderdag in de halve eindstrijd de wereldkampioen van 2017, Nemanja Majdov. Met een sierlijke worp gooide hij de Serviër in de golden score op zijn rug. Hij was zijn WK begonnen met een zege op ippon op de Duitser Eduar Trippel en had vervolgens maar een halve minuut nodig om de Australiër Harrison Cassar op zijn rug te leggen.

Daarna klopte hij de Zuid-Koreaan Donghan Gwak op straffen en versloeg hij de Fransman Axel Clerget in de kwartfinale (waza-ari). In dezelfde gewichtsklasse strandde Jesper Smink in de vierde ronde. Hij verloor op ippon van de Japanner Shoichiro Mukai.

Van ’t End maakte in 2016 in Rio zijn debuut op de Spelen. Hij verloor in de tweede ronde van Lkhagvasürengiin Otgonbaatar uit Mongolië. Volgend jaar vinden de Zomerspelen plaats in Tokio.