Dit zijn de buitenlandse kanonnen die je bij de Winterspelen in de gaten moet houden

Premium Olympische Spelen

Wie wordt in Peking de Nederlandse ijskoningin: Suzanne Schulting of Irene Schouten?

Het gaat de komende weken Nederlandse medailles regenen in Peking, want tijdens de bizarre Winterspelen in de bubbel van Peking zal het beste schaatsland ter wereld zich laten gelden. Maar het aantal gouden plakken voor TeamNL is niet zo makkelijk te voorspellen en niemand weet nog wie de Nederlands...