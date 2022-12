Geen afscheidsduel Jurgen Streppel: Roda JC - PEC Zwolle afgelast

Het veld in het Parkstad Limburg Stadion heeft geen veldverwarming en is door de vorst onbespeelbaar geworden. De verwachting is niet dat de situatie voor vrijdagavond zal verbeteren. Daardoor heeft Jurgen Streppel zijn laatste duel als trainer van Roda al gehad. Hij stapt in de winterstop over naar Helmond Sport waar hij technisch directeur wordt.

Ook de wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Jong AZ gaat vrijdag niet door, eveneens vanwege een bevroren veld.

De KNVB gaat nu met de clubs en de lokale autoriteiten in overleg om een geschikte datum te vinden waarop de duels kunnen worden ingehaald.