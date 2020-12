Mohamed Ihattaren traint door na dip: ’Blij dat het nú is gebeurd’

Mohamed Ihattaren is Jurien Gaari van RKC Waalwijk de baas. Ⓒ ANP/HH

WAALWIJK - „Ik jaag ze er weer in, hoor!”, glunderde Mohamed Ihattaren na afloop van het duel bij RKC Waalwijk (1-4). De creatieve ’halve tien’ van PSV schoot hard de 0-2 binnen na 13 minuten spelen. Hij sprak open over zijn eventuele contractverlenging, een ’zwarte periode’, doortrainen in de mini-winterstop en zijn grote droom: het EK.