Stefanos Tsitsipas: ’Vijf minuten voor de finale verloor mijn oma haar strijd met het leven’

„Het leven draait niet om winnen of verliezen”, zo schrijft de tennisser op Instagram. „Het draait om genieten van elk moment, of dat nu samen of alleen is. Een betekenisvol leven leiden, zonder misère. Prijzen pakken en overwinningen vieren, dat is iets maar niet alles. Vijf minuten voor ik het tennisveld opstapte, verloor mijn lieve grootmoeder haar strijd met het leven.”

Tsitsipas spreekt vol bewondering over zijn oma. „Een wijze vrouw die in het leven geloofde en door haar vrijgevigheid niet te vergelijken was met iemand anders. Het is zo belangrijk om meer mensen zoals zij op deze wereld te hebben. Omdat je door hen tot leven komt. Ze doen je dromen. Ik wilde dat zeggen, wat de omstandigheden ook waren. Dit was voor haar. Bedankt.”

