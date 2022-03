Inbraak bij Paul Pogba terwijl zijn kinderen lagen te slapen

Zijn kinderen waren op het moment van de inbraak alleen thuis. Pogba heeft een beloning uitgeloofd voor mensen die tips hebben over de inbraak.„Onze grootste nachtmerrie is uitgekomen, toen er werd ingebroken terwijl onze baby’s in hun slaapkamer aan het slapen waren”, tweet Pogba. „De inbrekers waren minder dan 5 minuten in ons huis, maar in die tijd hebben ze iets van ons afgenomen dat waardevoller is dan alles wat we in huis hadden: ons gevoel van veiligheid en geborgenheid.”

„Er bestaat geen erger gevoel voor een vader dan niet in staat zijn om je kinderen te verdedigen”, aldus Pogba. „Ik hoop dat niemand ooit hoeft te voelen wat ik gisteravond heb gevoeld.”