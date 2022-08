Serie A: Kampioen AC Milan begint seizoen met zege

De bezoekers - waar Bram Nuytinck de hele wedstrijd speelde - kwamen al in de tweede minuut op voorsprong via Rodrigo, maar na een kwartier had AC Milan de leiding door doelpunten van Theo Hernandez (penalty) en Ante Rebic. In de tweede helft kwamen Brahim Diaz en opnieuw Rebic tot scoren. Rebic werd in de 72e minuut vervangen door Olivier Giroud. Voor de van een zware knieblessure herstellende Zlatan Ibrahimovic kwam de start van het seizoen te vroeg. De Belg Charles De Ketelaere maakte, als invaller, zijn debuut voor de Milanezen. De middenvelder kwam deze zomer over van Club Brugge, waar hij vorig seizoen in 39 duels veertien keer scoorde.

Ook Atalanta boekte een zege in de eerste speelronde. De ploeg van de Oranje-internationals Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners - die allen de hele wedstrijd speelden - won met 2-0 bij Sampdoria. Rafael Toloi en de ingevallen Ademola Lookman kwamen tot scoren in Genua.

