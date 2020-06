Oranje Leeuwin Van de Sanden langer bij Lyon

„Ik heb het naar mijn zin en ben heel trots om mijn contract met een jaar te verlengen”, aldus Van de Sanden, die er al drie seizoenen in de Franse dienst heeft opzitten. In 2017 kwam ze over van Liverpool.

Vorig jaar won de buitenspeelster met Lyon de Champions League door in de finale het FC Barcelona van collega-internationals Lieke Martens en Stefanie van der Gragt te verslaan. Het was het tweede achtereenvolgende jaar dat ze met de Franse grootmacht de prijs won.

„Lyon is de beste club in het vrouwenvoetbal, dat betekent elke dag heel hard werken. Nooit verslappen en dat houdt mij scherp. Ik wil beter worden en prijzen winnen en weet dat ik dat hier kan bereiken. Olympique Lyon is een fantastische club.”

Van de Sanden is goed voor 78 interlands en 18 goals. Met Oranje won ze in 2017 het EK in eigen land en veroverde ze zilver op het WK van vorig jaar in Frankrijk.

Lyon was tot het coronavirus toesloeg opnieuw bezig aan een sterk seizoen. Het ging aan de leiding in de competitie en had zich gekwalificeerd voor de kwartfinale van de Champions League.