Mathieu van der Poel wint Ronde van Vlaanderen na intense strijd met rivaal Wout van Aert

Met zijn overwinning treedt Van der Poel in de voetsporen van zijn vader Adrie, die Vlaanderens Mooiste in 1986 won. Niki Terpstra was in 2018 de laatste Nederlandse winnaar.

„Ik heb er geen woorden voor”, stamelde een dolgelukkige Van der Poel na afloop. „Ik wist niet direct zeker of ik had gewonnen. Normaal voel ik zoiets altijd, maar ik zat nu zó kapot. Ik moest de sprint van mijn leven rijden om Wout te kloppen en ik heb alles perfect gedaan.”

Dé favorieten

Van der Poel, de regerend Nederlands kampioen, en Van Aert werden op voorhand al als dé favorieten gezien. De twee lagen afgelopen week nog flink met elkaar overhoop.

In Gent-Wevelgem waren de rivalen, die als veldrijders ook al vele duels uitvochten, vooral met elkaar bezig, waardoor ze - ondanks het feit dat ze de sterksten waren -naast de overwinning grepen. Het leidde na afloop en in de dagen die volgden tot flink wat moddergooien over en weer.

Drievoudig winnaar Fabian Cancellara waarschuwde het tweetal nog. „De een probeerde de ander te breken, en andersom. Als dat zondag weer gebeurt, wint geen van beiden”, stelde die inmiddels 39-jarige Zwitser, die eind 2016 stopte, in gesprek met De Telegraaf.

Het leek er zondag op dat Van der Poel en Van Aert het advies van de klassiekerspecialist ter harte hadden genomen. In de slotfase werkten de twee voorbeeldig samen, waardoor de groep achtervolgers geen kans kreeg om bij te sluiten.

Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe had eigenlijk met de twee kemphanen om de zege moeten strijden. De Fransman was er hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor dat Van der Poel en Van Aert voorop kwamen te rijden.

De wereldkampioen zorgde er op ongeveer 45 kilometer van de meet met enkele stevige demarrages voor dat de groep met favorieten uit elkaar spatte. Alleen Van der Poel en Van Aert konden met Alaphilippe mee.

Bekijk ook: Drama voor Julian Alaphilippe in Ronde van Vlaanderen

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden viel de kopman van Deceuninck-Quick-Step echter weg uit de kopgroep. Precies op het moment dat een motard vaart minderde, keek Alaphilippe neer beneden. Waar Van der Poel en Van Aert het voertuig nog net konden ontwijken, knalde Alaphilippe er vol op, met een harde val als gevolg. Het betekende einde koers voor de smaakmaker.

Publiek

De Ronde van Vlaanderen werd verreden onder totaal andere omstandigheden dan normaal. Waar in het verleden geregeld meer dan een miljoen liefhebbers langs het parcours stonden en voor een muur van geluid zorgden, was zondag vanwege coronamaatregelen sprake van een ’stille’ editie. Op de belangrijkste hellingen werd publiek geweerd, net als bij de start en finish.