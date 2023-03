NOC*NSF: ’ISU brengt Nederland in verlegenheid met overleg in Thialf’

Premium Het beste van De Telegraaf

AMSTERDAM - Zwaar verbolgen is de Oekraïense schaatsfederatie nadat men erachter is gekomen dat onlangs tijdens de WK Afstanden in Heerenveen de voorzitter van de Russische schaatsbond aanwezig was om deel te nemen aan vergaderingen met de Internationale Schaatsunie (ISU). In een brief aan de ISU spreekt de voorzitter van de Oekraïense schaatsbond zijn afschuw uit en vraagt hij om opheldering. Ook NOC*NSF komt met een duidelijk standpunt in deze gevoelige kwestie en stelt dat ons land in verlegenheid is gebracht.