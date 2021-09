Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse media: ’Lewis Hamilton ontsnapt aan dood na ’angstaanjagende’ crash met Max Verstappen’

In het buitenland is men van mening dat Hamilton aan de dood is ontsnapt. Ⓒ ANP/HH

MONZA - Het was voor de tweede keer in zeer korte tijd dat de twee kandidaten voor de WK-titel in de Formule 1, Max Verstappen en Lewis Hamilton, elkaar raakten in een race. Nu gebeurde het op Monza tijdens de GP van Italië en moesten beide kemphanen de strijd staken. De Nederlander werd als ’schuldige’ aangewezen door de stewards. Hoe ziet men dit in de buitenlandse media? ’Waanzin in Monza!’, ’Hamilton ontsnapt aan dood’ en: ’Slecht gedrag van de titelkandidaten’.