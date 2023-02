Premium Het beste van De Telegraaf

’Dat doet me veel ja’ Schulting in tranen na opmerking ploeggenote

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Schulting met in haar spoor Poutsma. Ⓒ ANP/HH

DORDRECHT - Voor Suzanne Schulting was de tweede World Cup-dag in Dordrecht een echte ’rollercoaster’. Ze vocht zich op de 1500 meter vanuit schier kansloze positie nog naar zilver, pakte goud in de mixed relay en ging onderuit in de vrouwenrelay. ,,Dit was een echte shorttrackdag”, zei het fenomeen. Ze werd overmand door emoties toen haar werd gevraagd naar de opmerking die ploeggenote Selma Poutsma maakte.