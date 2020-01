Ajax heeft geen kind aan Spakenburg

Siem de Jong was voor rust al drie keer trefzeker. Ⓒ BSR Agency

Ajax heeft woensdag zonder veel moeite de kwartfinale van de KNVB-beker bereikt. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 7-0 van de amateurs van Spakenburg. In de kwartfinale neemt de ploeg van Erik ten Hag het in Arnhem op tegen Vitesse.