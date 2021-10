Feyenoord doet tegen Union Berlin uitstekende zaken in Conference League

De Europese avond begon toch al goed voor Nederland, want in Arnhem rekende Vitesse af met de Engelse grootmacht Tottenham Hotspur: 1-0.

De Rotterdammers hoopten donderdagavond het voorbeeld van Ajax te volgen: winnen van een Duitse club en een grote stap zetten richting Europese overwintering. Dat moest gebeuren met Lutsharel Geertruida in het centrum van de verdediging. Hij verving Marcos Senesi die vanwege ziekte niet in de selectie was opgenomen voor het treffen met de huidige nummer vijf van de Bundesliga.

In aanloop naar het duel deed zich in Rotterdam een ernstig incident voor. Een groep hooligans viel een delegatie van de Duitse club woensdagavond in het centrum van de stad in een horecagelegenheid aan. Daarbij werd de groep van 25 personen, onder wie voorzitter Dirk Zingler en directielid Oskar Kosche, met stoelen en glazen bekogeld.

Levendige eerste helft

Met de jarige Jan Boskamp (73) op de tribune kende Feyenoord een droomstart in De Kuip. De eerste kans voor de Rotterdammers resulteerde direct in een goal. Nadat Guus Til een voorzet van Luis Sinisterra verkeerd raakte, was Alireza Jahanbakhsh er als de kippen bij om de bal bij de tweede paal alsnog binnen te tikken.

Na een half uur mocht de ploeg van Arne Slot opnieuw juichen, nadat Bryan Linssen de voorsprong verdubbelde. De spits zette verdediger Robin Knoche te kijk en oog in oog met de keeper faalde hij niet en schoof hij het leer in de korte hoek: 2-0.

Amper vijf minuten later maakte Union Berlin het weer spannend in De Kuip. Taiwo Awoniyi kopte uit een hoekschop de aansluitingstreffer tegen de touwen. De Rotterdammers kregen daarna een aantal grote mogelijkheden om de marge weer te vergroten, maar ook de bezoekers misten een uitgelezen kans op de gelijkmaker. Na een levendige eerste helft zocht Feyenoord dus met een minimale voorsprong de kleedkamer op.

Bevrijdende treffer

De tweede helft verliep een stuk rommeliger, maar een kwartier voor tijd viel de bevrijdende treffer. Nadat de goalie van Union Berlin de inzet van Linssen nog kon keren, had hij geen antwoord op het schot van Sinisterra. In de blessuretijd voorkwam de paal een nog grotere zege voor Feyenoord.

Feyenoord is in poule E van de Conference League nog altijd ongeslagen. De ploeg van Slot leidt met 7 punten.