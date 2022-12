Premium Het beste van De Telegraaf

Dijs komt tot bloei en troeft teamgenoot Nuis af: ’We hebben het samen gevierd’

Door Nick Tol

Wesly Dijs (m.) betreedt tijdens zijn debuut op het mondiale podium gelijk de hoogste trede. Zijn ploeggenoot Kjeld Nuis (r.) wint het brons, de Chinees Zhongyan Ning het zilver. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - „Weet je wie je in de gaten moet houden? Wesly Dijs”, zei Kjeld Nuis onlangs tijdens een trainingskamp in het Duitse Inzell. De 27-jarige schaatser is in zekere zin een laatbloeier en heeft een pittige weg afgelegd om te komen waar hij nu is. Bij de World Cup van afgelopen weekeinde in Calgary boekte Dijs zijn allereerste internationale zege. En dat op de 1500 meter, het koningsnummer waarop zijn ploegmaat Nuis al ruim vierenhalf jaar de regerend olympisch kampioen is.