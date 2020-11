Competitiesport dit jaar van de baan

Dat is een bittere pil voor de miljoenen amateursporters in Nederland, maar vooral ook voor de (semi)profs die actief zijn in diverse topcompetities. Zo kunnen de topsporters in de hoogste afdelingen van onder meer het basketbal, het hockey, het handbal en het volleybal tot half december hun vak niet uitoefenen. Bovendien mogen ze niet op een normale trainen. Door de verlenging van de maatregelen is in de meeste gevallen de helft van de reguliere competitie verloren gegaan. Dit nadat in de laatste maanden van het vorige seizoen ook niet gespeeld kon worden. Dit alles kan grote consequenties hebben voor de financiering en de werkgelegenheid binnen de genoemde topcompetities.

Ook voor de amateursport is de lange gedeeltelijke lockdown ingrijpend. Clubs lopen veel inkomsten mis, met name via de kantines. Bovendien moeten verenigingen vrezen voor ledenverlies omdat ze in deze maanden nauwelijks iets meer te bieden hebben voor senioren.