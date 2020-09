Darter Raymond van Barneveld gaat comeback maken

Van Barneveld behaalde vier wereldtitels bij de British Darts Organisation (BDO), in 1998, 1999, 2003 en 2005. In 2007 won hij het WK bij de PDC (Professional Darts Corporation). In 2006 deed Van Barneveld voor het eerst mee aan de Premier League.

Van Barneveld schreef in 1998 dartsgeschiedenis door als eerste Nederlandse darter wereldkampioen te worden. Toen versloeg hij Richie Burnett in de finale met 6-5.

„Het is heel simpel. Ik mis het. Ik mis het verschrikkelijk”, aldus Van Barneveld tegenover RTL7 Darts over zijn terugkeer.

In een vraaggesprek met De Telegraaf begin juni sloot Barney al niet uit dat hij wilde terugkeren in de professionele dartwereld. „Ik sluit niets uit, maar ik zeg ook niet meteen ’ja’. Ik heb het best naar mijn zin zo, lekker rust en geen stress. Mocht ik het darts een keer gaan missen, dan kan ik een comeback overwegen”, aldus Van Barneveld toen.