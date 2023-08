Newcastle-aanvoerder Jamaal Lascelles betrokken bij gruwelijk straatgevecht

De lokale politie is volgens The Daily Mail een onderzoek gestart naar een gevecht in het stadscentrum op 20 augustus. Lascelles trok er toen op uit met zijn broer en een vriend, aangezien hij van trainer Eddie Howe twee dagen vrijaf had gekregen. Toen het trio uit nachtclub ’Chinawhite’ kwam, zou het misgelopen zijn.

Een tot nu toe onbekende man zou de 19-jarige broer van Lascelles bij de keel gegrepen hebben zonder enige aanleiding. De Engelse profvoetballer - die in onderstaande video een zwarte T-shirt en groene gilet draagt - zou te hulp gekomen zijn en de aanvaller weggeduwd hebben. Daarna zou hij een fles wodka naar zijn hoofd gekregen hebben en vervolgens door zes tot acht mensen ’langs alle kanten’ aangevallen zijn.

Doodschieten

De broer van de Newcastle-speler zou een slag in zijn gezicht gekregen en gebloed hebben. De vriend van de twee zou een stomp gekregen hebben en een kwartier bewusteloos geweest zijn. Een van de aanvallers zou tijdens dit alles gezegd hebben dat hij Lascelles zou „doodschieten.” De speler kwam er zelf met enkele schrammen vanaf.

Newcastle, dat het seizoen begon met 3 punten uit drie wedstrijden en dit jaar in de Champions League speelt, zou op de hoogte zijn van de feiten en de zaak „intern” willen afhandelen. Lascelles speelt al sinds 2014 voor The Magpies, die hem overnamen van Nottingham Forrest. Sinds 2016 is de verdediger aanvoerder.