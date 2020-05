Profclubs Engeland in financieel zwaar weer

Dat zei Rick Parry, voorzitter van de Football League (EFL) dinsdag tijdens een commissievergadering van het parlement. Parry zei dat alle betrokkenen, inclusief spelers en clubeigenaars, de pijn van de coronacrisis „samen moeten dragen.”

„We hebben straks een gat van 200 miljoen pond dat moet worden aangevuld. Het is een behoorlijk grimmig vooruitzicht”, aldus Parry, die eerder directeur was bij FC Liverpool. Hij hoopt dat de clubs „sterker, slimmer en efficiënter” uit de crisis komen en dat de spelers akkoord gaan met kortingen op hun salaris. „Wat duidelijk werd bij het begin van dit proces was dat de spelers de omvang van het probleem niet zagen”, zei Parry, die daarom ook om meer transparantie verzocht bij de clubs. De EFL is de organisatie achter divisies van het Engelse profvoetbal onder de Premier League.

Parry kon niet aangeven hoeveel clubs in hun voortbestaan worden bedreigd als er voor langere tijd niet, of alleen zonder publiek kan worden gevoetbald. „Ons doel is uiteraard geen clubs te verliezen.”

Clubs uit de lagere klassen zijn meer dan clubs uit de Premier League afhankelijk van recettes waardoor spelen zonder publiek harder aankomt. Gesprekken over steun vanuit de Premier League zijn er slechts in beperkte mate geweest. De topclubs uit de hoogste divisie hebben ook grote zorgen: hun gezamenlijke verlies wordt al geschat op ruim 1 miljard euro als de competitie dit seizoen niet meer wordt hervat.